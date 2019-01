Cerca de 100 pessoas aguardam saída de comitiva da Granja do Torto para a posse

Cerca de 100 pessoas aguardam a saída da comitiva presidencial da Granja do Torto para a cerimônia de posse de Jair Bolsonaro como presidente da República.

A cada carro que passa com o vidro fumê, o público originado de diversos Estados do País especula que autoridade estaria do lado de dentro do automóvel. Foi puxado um grito de apoio ao futuro Ministro da Justiça, Sérgio Moro, sem notícia de que ele estivesse no local. Em clima de celebração, até a chegada dos batedores da Polícia Rodoviária Federal (PRF) rendeu aplausos.

“Eu fui militar, do Exército, do tempo do governo militar. Isso aqui é a alegria de uma nação dominada pela corrupção. É um manifesto pelo resgate da nação”, disse o pastor Lourival Antonio, que nasceu em Caruaru (PE) e mora em Vitória. Com a bandeira nacional amarrada no pescoço, ele disse que eleição de Bolsonaro foi uma batalha divina.

“Uma coisa que me despertou é que foi uma guerra. Percebemos que era céu contra o inferno. As trevas contra a luz”, disse.