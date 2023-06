CCJ pode sabatinar Zanin na semana que vem, diz Jaques Wagner

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), disse nesta terça-feira que a sabatina de Cristiano Zanin na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado poderá ser na próxima semana. Zanin foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a vaga de Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal.

“Davi [Alcolumbre, presidente da CCJ] me disse que não demoraria. Eu entendi que pode entrar na pauta semana que vem”, declarou o senador a jornalistas. De acordo com ele, é pouco provável que o advogado, defensor de Lula nos processos da Lava Jato, tenha problemas para ser aprovado pelos senadores.

Zanin tem entrado em contato com alguns senadores, mas intensificará as conversas nos próximos dias. Trata-se de um ritual comum antes de sabatinas. Wagner deverá ser uma espécie de guia do indicado de Lula em suas conversas. Além da CCJ, ele também precisa da aprovação do plenário do Senado para ser nomeado ministro do Supremo.