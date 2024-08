Casa de candidata à Prefeitura de Caucaia, no Ceará, é alvo de tiros

A candidata à Prefeitura de Caucaia, no Ceará, Emília Pessoa (PSDB) foi vítima de um atentado na manhã de sábado, 17, no bairro Capuan, no município cearense. A postulante ao cargo estava reunida em um café da manhã com a família, lideranças da coligação partidária e outros candidatos a vereador quando dez tiros foram disparados contra a residência.

“Ouvimos os diversos disparos de arma de fogo em frente à minha casa. A polícia esteve presente no local para devidas providências e aguarda-se urgentemente esclarecimentos”, afirmou Emília Pessoa. Segundo informações da assessoria da candidata, testemunhas viram dois homens armados em uma moto sem placa atirando contra a residência da candidata. A Polícia Civil investiga o ataque.

O PSDB emitiu uma nota de solidariedade à candidata lamentando o ocorrido. A sigla classificou a ação como um atentado à democracia e expressou repúdio afirmando que criminosos estão tentando “intimidar e definir” quem deve disputar o pleito nas eleições. Outros partidos como Progressistas, PDT, Cidadania e União Brasil também emitiram nota em solidariedade à candidata.