Casa Branca informa que Sullivan e Amorim conversaram sobre a guerra na Ucrânia

O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, conversou nesta terça-feira, 18, com o assessor internacional da Presidência da República, Celso Amorim, segundo comunicado divulgado pela Casa Branca. Sullivan e Amorim discutiram uma série de questões bilaterais e globais, “incluindo a guerra da Rússia contra a Ucrânia, a cooperação contínua para combater as mudanças climáticas e proteger o meio ambiente, o G-20 e nossos esforços compartilhados para salvaguardar as instituições democráticas”, diz a nota divulgada pelo governo norte-americano.