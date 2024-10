Cármen Lúcia destaca urna ‘segura e auditável’ e pede voto ‘sem hostilidades’ na eleição

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia, destacou em pronunciamento na TV a importância do voto e a segurança das urnas eletrônicas para as eleições que vão definir prefeitos e vereadores em 5.569 cidades do País neste domingo, 6. No discurso, a magistrada reforçou que a urna é “segura, auditável e inquestionável” e também pediu uma votação “sem hostilidades”.

“O voto foi conquistado para que a democracia prevalecesse”, disse a magistrada na gravação divulgada na noite de sábado, 5. “Vamos caminhar juntos, atentos, sem hostilidades nem desalentos insuperáveis”, acrescentou, reforçando a participação de quem pensa igual e de quem pensa diferente no processo eleitoral.

A ministra votou em seu colégio eleitoral em Belo Horizonte logo após a abertura das urnas, no começo da manhã deste domingo.

Neste sábado, 5, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo determinou a exclusão de um vídeo publicado pelo candidato Pablo Marçal (PRTB) com um laudo médico falsificado contra o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL). A perícia da Polícia Civil paulista apontou que o documento não é verdadeiro.

Como o Estadão mostrou, a ministra tem sido cautelosa ao abordar o assunto com a sua equipe no TSE e não deve se manifestar oficialmente sobre o caso, pois há o entendimento de que ela e os ministros da Corte podem vir a julgar o processo.

O TSE é uma Corte recursal, portanto será o primeiro a se posicionar caso as campanhas de Boulos e Marçal recorram da decisão do juiz Rodrigo Marzola Colombini, da 2ª Zona Eleitoral, que determinou a exclusão do vídeo, mas manteve ativas as contas do candidato do PRTB.

O Estadão terá apuração do resultado do primeiro turno das eleições 2024, ao vivo, a partir das 17h deste domingo, 6.