Carlos Hamilton seria um bom nome para a equipe de transição, diz Rubem Novaes

O futuro presidente do Banco do Brasil (BB), Rubem Novaes, elogiou o economista Carlos Hamilton de Araújo. “Ele (Araújo) seria uma aquisição importante para a equipe toda de transição. Foi uma primeira conversa hoje, acho que ele vai se incorporar ao grupo”, disse Novaes.

A declaração foi dada nesta terça-feira, 27, na saída do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), onde a equipe de transição do presidente eleito Jar Bolsonaro (PSL) se reúne. Novaes não especificou para qual cargo o economista poderia ser indicado.

Novaes, Araújo e Roberto Castello Branco, futuro presidente da Petrobras, saíram juntos do CCBB, em Brasília, no final da manhã desta terça-feira. Carlos Hamilton Araújo foi diretor de Política Econômica do Banco Central e vice-presidente de serviços, infraestrutura e operações do Banco do Brasil.