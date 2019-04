Carlos Bolsonaro volta a criticar Mourão: está ‘no último suspiro de vida’

Em mais um ataque ao vice-presidente Hamilton Mourão, o vereador carioca Carlos Bolsonaro (PSL), que é filho do presidente Jair Bolsonaro (PSL), usou as redes sociais para criticar uma fala de Mourão sobre a crise econômica e política vivida pela Venezuela.

Na postagem de Carlos, Mourão aparece dando uma entrevista na qual menciona o apoio dos militares venezuelanos ao presidente Nicolás Maduro e diz que a população do país vizinho “tem que estar desarmada porque senão nós iríamos para uma guerra civil na Venezuela, o que seria horrível para o hemisfério como um todo”.

A fala de Mourão foi classificada por Carlos como “pérolas que mostram muito mais do que palavras ao vento, mas algo que já acontece há muito tempo”, o que seria, na interpretação do vereador, uma reação de alguém que está em seu “último suspiro de vida”.

A postagem do filho do presidente é outro capítulo do desentendimento entre ele e Mourão. Nesta segunda-feira, 22, Carlos já havia condenado o vice-presidente por ter curtido um tuíte crítico a Jair Bolsonaro e elogioso ao militar da reserva feito pela jornalista Rachel Sheherazade. No Domingo (21), Carlos publicou – e depois apagou – um vídeo com críticas ácidas do escritor Olavo de Carvalho aos militares.