Carlos Bolsonaro diz que ele e o pai estão sendo ameaçados e registra boletim de ocorrência

O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) registrou um boletim de ocorrência por ameaça em uma delegacia do Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 10. Nas redes sociais, o vereador publicou um vídeo de câmeras de segurança onde um homem, vestindo uma camisa vermelha, atira pedras no seu gabinete em Bento Ribeiro.

Segundo o vereador, ele e o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), estão sendo vítimas de “ameaças contínuas”. Carlos disse que não sabe o dolo das ameaças, mas teme que possa “escalar para atentados fatais” no futuro, citando o ataque que o ex-chefe do Executivo sofreu durante a campanha presidencial de 2018, na cidade mineira de Juiz de Fora.

“Preciso mencionar, também, as constantes e usuais ameaças sofridas por nós dia e noite, e que são de conhecimento de todos, inclusive daqueles que se fazem de ingênuos, seja pela Internet, seja por quaisquer outros meios. Estes são perigos muito reais, que têm lastro na realidade, como foi a tentativa de assassinato do último chefe do Poder Executivo”, disse.

Em nota, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) informou que o boletim de ocorrência de Carlos Bolsonaro foi protolado virtualmente na 30ª DP, localizada no bairro de Marechal Hermes, próximo ao gabinete do vereador em Bento Ribeiro. Segundo a PCERJ, estão sendo feitas investigações para esclarecer os fatos denunciados pelo parlamentar.

O Estadão tentou entrar em contato com o vereador, mas não obteve retorno até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.