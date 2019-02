Carlos Bolsonaro diz estar sendo atacado por ‘dizer a verdade’

O vereador Carlos Bolsonaro usou o Twitter para responder às críticas que estaria recebendo por “ter dito a verdade”. “Por que focam as baterias para me atacar se simplesmente disse a verdade? Se respondo sou isso, se me calo sou aquilo”, escreveu.

Carlos está no centro da crise recente criada em torno do ministro da Secretaria-Geral da Presidência Gustavo Bebianno. Nesta quarta-feira, 14, o filho do presidente Jair Bolsonaro (PSL) recorreu ao Twitter para desmentir uma informação de Bebianno dada ao O Globo de que o ministro teria conversado por três vezes com o presidente, ainda antes que este recebesse alta do hospital onde esteve internado até quarta.

Faço uma pergunta para simples reflexão: por que focam as baterias para me atacar se simplesmente disse a verdade? Se respondo sou isso, se me calo sou aquilo. Não se deixem levar por quem sempre escravizou suas mentes. Estão desesperados pois não tem mais o que é dos senhores! — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) 14 de fevereiro de 2019

Depois disso, Carlos ainda publicou um áudio do presidente, endereçado ao ministro, no qual Bolsonaro informa que não poderia conversar com Bebianno. A postagem foi compartilhada pelo presidente.