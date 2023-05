Política Carla Zambelli é diagnosticada com covid após internação no DF

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) foi diagnosticada com covid-19 na última quinta-feira, 18. A parlamentar está internada no DF Star, em Brasília, desde a última segunda-feira, 15. A assessoria de Zambelli informou que ela não se vacinou contra o coronavírus por “recomendação médica” e que teria se contaminado durante viagem à Coreia do Sul.

Zambelli foi hospitalizada ao se sentir mal depois de voltar do país asiático. A assessoria da deputada afirma que ela não apresenta sintomas de covid, mas continuará no hospital para fazer mais exames. Em live divulgada em rede social, neste sábado, 20, Zambelli disse que estava em um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e que “ainda não se sabe muito bem qual a causa” do mal-estar. A deputada, contudo, não mencionou o diagnóstico de covid no pronunciamento.

Ela afirmou que deve permanecer hospitalizada até a próxima segunda ou terça-feira e, depois, continuar o tratamento em São Paulo. A parlamentar disse ainda que negociará sua participação à distância em votações da Câmara dos Deputados.

No vídeo, a parlamentar diz sofrer há anos com problemas de saúde. Ela conta ter fibromialgia – uma síndrome que afeta a musculatura e causa dor e sensibilidade no corpo – e síndrome de Ehlers-Danos – doença do tecido conjuntivo que torna a pele elástica e afeta as articulações. Zambelli relata ainda ter feito um tratamento na Coreia do Sul para circulação e fazer uso de ozônio, parte de uma terapia experimental sem comprovação científica. A assessoria da deputada acrescentou que ela estava fazendo tratamento de úlcera gástrica antes de ser internada.

A assessoria do DF Star informou não ter boletim médico da deputada.