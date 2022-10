Candidatos Lula e Bolsonaro fazem suas considerações finais no 5º bloco

Durante suas considerações finais no debate da Globo, Jair Bolsonaro confundiu-se no discurso e cometeu um ato falho: “Se essa for da vontade de Deus, estarei pronto para cumprir mais um mandado como deputado federal”, disse, antes de se autocorrigir. “Presidente.”

Bolsonaro defendeu novamente valores cristãos na política, a defesa da “família” e citou o atentado que sofreu na campanha de 2018, em Juiz de Fora. “Mais que escolher um Presidente da República é escolher o futuro da nossa nação”, declarou sobre o pleito do próximo domingo.

Lula

O ex-presidente Lula aproveitou as considerações finais do debate para agradecer pela oportunidade e relembrar marcos do seu governo. “Se você quiser, posso ser o próximo presidente da República a estabelecer harmonia no país. Depende única e exclusivamente de você votar no Lula para a gente voltar a consertar esse país”, afirma.