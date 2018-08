Candidatos do PSL e do PSDB vão disputar no Sul

Os presidenciáveis Geraldo Alckmin (PSDB) e Jair Bolsonaro (PSL) voltarão disputar um mesmo eleitorado nesta semana – desta vez, o embate ocorrerá no Rio Grande do Sul. Ambos visitarão a Expointer 2018, em Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre, feira que reúne produtores agropecuários do Estado, considerada um dos principais eventos da agenda gaúcha.

Alckmin tem agenda prevista no evento amanhã. Vai à feira acompanhado de sua candidata a vice, Ana Amélia (PP) – que é natural de Lagoa Vermelha, na Serra Gaúcha, e defende posições favoráveis ao agronegócio. O candidato ao governo do Rio Grande do Sul do PSDB, Eduardo Leite, acompanhará os postulante tucano ao Planalto.

Hoje, Alckmin, que busca evitar a perda de votos para Bolsonaro, estará em Pelotas, no sul gaúcho, onde visitará, juntamente com o candidato tucano ao governo do Estado, um centro de atendimento a autistas e fará corpo a corpo no Mercado Público do município. De lá, segue para Porto Alegre, segundo sua assessoria.

Bolsonaro tem chegada prevista na capital gaúcha para a quarta-feira e visitará a Expointer no mesmo dia. Além de aumentar seus votos no Rio Grande do Sul, o candidato do PSL à Presidência pretende reforçar sua aproximação com o agronegócio – após ter comparecido, no sábado, à Festa do Peão de Barretos.

Outros candidatos

A assessoria do candidato à Presidência pelo PSOL, Guilherme Boulos, informou que ele deverá visitar o RS até o fim desta semana – vai a Porto Alegre e Canoas, mas não confirmou visita à Expointer. Ciro Gomes, do PDT, e Fernando Haddad, candidato à vice pelo PT, não tinham fechado a agenda até ontem.

Alvaro Dias, do Podemos, não tem viagem prevista à Região Sul nesta semana. As assessorias de Marina Silva, da Rede, Henrique Meirelles, do MDB, e Cabo Daciolo, do Patriota, não atenderam à reportagem. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.