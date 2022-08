Política Candidatos ao Planalto participam do primeiro debate na TV aberta

Neste fim de semana, os presidenciáveis participam do primeiro debate na TV aberta. O pool promovido pelo Grupo Bandeirantes com o Jornal Folha de São Paulo, Portal Uol e TV Cultura acontece neste domingo, 28, às 21h. O programa receberá os candidatos: Felipe D’Avila do (Novo), Soraya Thronicke (União Brasil), Simone Tebet (MDB), Ciro Gomes (PDT), o presidente Jair Bolsonaro (PL), que sinalizou nesta sexta-feira,26, que participará, e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Amanhã, 27, o presidente Jair Bolsonaro (PL) se encontra com lideranças políticas, participa de motocarreata e faz comício em Vitória da Conquista, Bahia. Ciro Gomes do PDT, faz a live de lançamento da “Ciro TV”. A candidata Vera Lúcia do PSTU participa de caminhada e panfletagem na Vila São Pedro, em São Bernardo do Campo (SP).

Confira a agenda completa fornecida pelos candidatos:

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Domingo (28)

Debate com presidenciáveis. O presidente deve participar do debate com candidatos à presidência da República, na TV Band, às 21h (a confirmar).

Jair Bolsonaro (PL)

Sábado (27)

Evento Vitória da Conquista – BA. O presidente se encontra com lideranças políticas. Às 9h.

Motocarreata. Bolsonaro participa de motocarreata saindo do Aeroporto ao Estacionamento Estádio Lomanto Júnior. Às 10h.

Comício. Após a motocarreata, ele realiza comício no Estacionamento do Estádio Lomanto Júnior, das 11h às 11h40.

Domingo (28)

Debate com presidenciáveis. O presidente deve participar do debate com candidatos à presidência da República, na TV Band, às 21h (a confirmar).

Ciro Gomes (PDT)

Sábado (27)

Campanha Mônica Veloso. Ciro participa do lançamento da campanha de Mônica Veloso a deputada federal. Em Osasco (SP), às 10h.

Ciro TV. À noite, o pedetista faz o lançamento por live da “Ciro TV (CiroTv.com.br)”. Às 21h.

Domingo (28)

Campanha Antônio Neto. No domingo pela manhã, Ciro participa do lançamento da candidatura a deputado federal do presidente do PDT paulista, Antônio Neto, na Liberdade – São Paulo(SP). Às 10h.

Debate com presidenciáveis. À noite, o candidato participa do debate promovido pela TV Band, TV Cultura, o jornal Folha de SP e UOL. Às 21h.

Segunda (29)

ABDIB. O presidenciável começa sua agenda de campanha participando do encontro da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (ABDIB), em São Paulo/SP, às 11h30.

Simone Tebet (MDB)

Sábado (27)

Campanha Baleia Rossi. Tebet participa do lançamento da campanha à reeleição dos deputados Baleia Rossi e Léo Oliveira, em Ribeirão Preto (SP), às 10h30.

Hospital do Amor. À tarde, a candidata faz visita ao Hospital do Amor, em Barretos (SP), às 15h30.

Gravação. No final do dia, ela grava para o programa de televisão da Propaganda Eleitoral, com Mara Gabrilli, em São Paulo (SP), às 18h.

Domingo (28)

Debate com presidenciáveis. Tebet deve participar do debate com candidatos à presidência da República, na TV Band, às 21h.

Soraya Thronicke (União Brasil)

Sábado (27)

Gravação.Soraya grava material para a propaganda eleitoral gratuita. Em São Paulo, às 9h.

Domingo (28)

Debate com presidenciáveis. A candidata participa do debate promovido pela TV Band, TV Cultura, o jornal Folha de SP e Uol. Às 21h.

Vera Lúcia (PSTU)

Sábado (27)

Caminhada. Pela manhã, Vera participa de caminhada e panfletagem na Vila São Pedro, em São Bernardo do Campo (SP). Às 10h.

Plenária com apoiadores. À tarde, a candidata participa de plenária com a militância e apoiadores, também em São Bernardo do Campo (SP). Às 17h.

Domingo (28)

Plenária com candidatos de SP. A presidenciável participa de plenária com candidatos de São Paulo na Zona Sul da capital paulista. O evento será realizado no Capão Redondo, às 10h.