Candidatos ao governo de Rondônia votaram pela manhã

Os dois candidatos ao governo de Rondônia votaram logo pela manhã neste domingo. O candidato do PSDB, Expedito Junior, votou na cidade de Rolim de Moura, Zona da Mata. Já o candidato do PSL, Coronel Marcos Rocha, votou na Escola Tirantes, em Porto Velho.

Expedito chegou acompanhado do senador eleito Marcos Rogério (DEM) e apoiadores na escola Cândido Portinari. A família do candidato não acompanhou a votação. Após cumprimentar eleitores e mesários, seguiu para a cabine de votação e demorou cerca de 15 segundos para registrar os dois votos. Aos jornalistas, o candidato disse estar confiante no resultado das urnas e ansioso para a apuração. “A expectativa nossa é grande, muito boa mesmo, que no final da tarde estaremos comemorando o resultado positivo das urnas. Fomos muito bem recebidos em todas as cidades onde passamos. Essa foi uma outra campanha, uma campanha mais rápida, mais curta, mas eu avalio positivamente. Essa foi uma eleição diferente, mas eu avalio positivamente. Cumprimos com o dever da nossa democracia”.

O candidato afirmou ainda que pretende governar para todos os rondonienses, mas pretende dar um carinho especial a Rolim de Moura, “onde tudo começou”. Expedito Junior retornou para a capital, Porto Velho, onde deve acompanhar o resultado da votação na sede do PSDB.

Já o candidato do PSL, Coronel Marcos Rocha, chegou acompanhado da esposa e dois de seus quatro filhos. O candidato cumprimentou alguns eleitores pelo caminho até a sala de votação e conversou com alguns jornalistas. Marcos Rocha usou cerca de 10 segundos para registrar seu voto.

Em entrevista aos jornalistas, o candidato disse também estar confiante na vitória de forma esmagadora, para “libertar” o Estado. “Se conseguirmos chegar lá, vai ter dinheiro para todos nós, dinheiro para aplicar na nossa sociedade, nas escolas, educação, na saúde e no transporte”. Rocha destacou as carreatas das quais participou em todo o Estado e no final, ontem em Porto Velho, “uma das maiores já vistas”, segundo disse. Marcos Rocha deve acompanhar o resultado na capital em sua residência com familiares.