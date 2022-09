Candidatos à Presidência se enfrentam em último debate na TV antes da eleição

Nesta quinta-feira (29), candidatas e candidatos a presidente da República se enfrentam no último debate presidencial antes das eleições do domingo, dia 2 de outubro. Promovido pela Globo, o embate acontece na sede da emissora no Rio de Janeiro, e será transmitido a partir das 22h30. Após 45 dias de campanha, desde o início oficial, em 16 de agosto, viagens pelo País e participação em entrevistas e pools realizados pelos principais veículos de imprensa, essa será a última chance que os principais candidatos terão de discutirem e apresentarem seus planos de governo em um evento na TV aberta antes do encerramento do primeiro turno.