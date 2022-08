Candidato com 1% nas pesquisas, Vinicius Poit expõe propostas em sabatina

O que faz um candidato que conta, no fim de agosto, com 1% das intenções de voto? Vinicius Poit, do partido Novo, aproveita as oportunidades. Todas as oportunidades. Qualquer espaço público é um meio para falar de suas propostas, se colocar como candidato independente e, principalmente, usar a todo momento o exemplo de Romeu Zema. Não foi diferente na sabatina organizada nesta terça-feira, dia 23, pelo Estadão e FAAP.

Quatro anos atrás, Zema era um desconhecido quando começou a campanha em Minas Gerais. No fim do segundo turno, era a maior surpresa eleitoral do País. Tinha vencido no segundo turno Antonio Anastasia (PSDB) com 71,80% dos votos válidos. Para Poit, assim como Zema, ele está em 4º lugar e “dando farol”. Pressionando os adversários. E o candidato acha que os debates ainda vão contribuir a seu favor.

Se obter musculatura nas pesquisas faltando pouco mais de um mês para o primeiro turno a ponto de se colocar na segunda fase da disputa, o feito de Vinicius Poit será ainda maior. Fernando Haddad, do PT, na mesma pesquisa Datafolha de 18 de agosto, tem 38% das intenções de votos. Tarcísio de Freitas (Republicanos) conta com 16% e o atual governador, Rodrigo Garcia (PSDB), tem 11%.

Poit aproveita oportunidades para mostrar suas propostas – todas liberais – e até para pedir doações, citando o canal online que recebe dinheiro de eventuais apoiadores. Ele já obteve mais de R$ 260 mil – sua meta é chegar a R$ 300 mil. Foram, ao todo, 2.237 doações. Sobre propostas, ele fala em reduzir impostos, aumentar salários dos policiais – desde que sejam feitos cortes, por exemplo, na área residencial do Palácio dos Bandeirantes.

É um liberal convicto que não esconde ter votado em Jair Bolsonaro no segundo turno da eleição passada. Disse que esperava o diferente do atual presidente e que isso não ocorreu. Votaria de novo nele em um eventual segundo turno? Poit prefere dizer que vai votar em Luiz Felipe d’Avila, o candidato do seu partido à Presidência e que assim como ele conta com desempenho tímido nas pesquisas.

O tempo vai dizer se as oportunidades foram bem aproveitadas.