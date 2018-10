Candidato a vice-governador do RS vota acompanhado de Eduardo Leite

O candidato a vice na chapa de Eduardo Leite (PSDB) ao governo do Rio Grande do Sul, delegado Ranolfo Vieira Jr (PTB), votou às 8h15 deste domingo, em Esteio, na Escola Osvaldo Aranha, no centro da cidade. O candidato ao governo pelo PSDB, Eduardo Leite, acompanhou o voto de seu vice. Em seguida os candidatos se deslocaram para a capital para uma série de entrevistas a emissoras de rádio. No início da tarde, Leite viaja de avião à Pelotas, região sul do Estado, para votar.