Brasil e Mundo Candidato a vereador no Rio se registra no TSE com foto de ‘Tartaruga Ninja’

O corretor de imóveis Manoel Gilberto da Silva (Avante) registrou sua candidatura a vereador do Rio de Janeiro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com uma foto do personagem Leonardo, do desenho animado “As Tartarugas Ninja”. Com o nome de urna “Caçulinha o amigo do Rio”, ele está concorrendo à sua sétima eleição.

Procurado, o Avante explicou que se trata de um erro. “Na hora, salvou por erro essa foto que estava na proteção de tela do meu computador”, disse Raphaela Mendes, técnica do partido responsável por inserir as candidaturas no sistema do TSE. O Avante já solicitou a mudança à Justiça Eleitoral, para inserção da foto abaixo.

Caçulinha é natural de Cachoeiro de Itapemirim, no sul do Espírito Santo, mas já é conhecido do eleitor do Rio desde 2006. O corretor da zona oeste se registrou como candidato ao cargo de deputado estadual em 2006, 2010, 2014 e 2022, conforme informações da Justiça Eleitoral. Em 2010 e 2022, ficou com suplente. Já em 2014, teve a candidatura indeferida.

Em 2012, disputou o mandato de vereador em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Já em 2020, tentou uma vaga na Câmara Municipal do Rio, mesmo cargo que tenta neste ano. Nas duas disputas, ficou como suplente.

Em cada eleição, Caçulinha concorreu por um partido diferente. Iniciou a carreira no PTB. Depois, se filiou às legendas PHS, PMN, PP, DEM e PDT. Agora, está no Avante.