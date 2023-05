Canadá aprova ex-chanceler de Bolsonaro para embaixada após indicação de Lula

O governo do Canadá concedeu agrément – o “aceite” formal – para Carlos França, que foi ministro de Relações Exteriores na gestão Jair Bolsonaro, assumir a embaixada do Brasil em Ottawa. A indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no entanto, ainda precisa ser aprovada pela Comissão de Relações Exteriores do Senado.

França foi indicado ao cargo há três meses e estava em banho-maria por parte do governo canadense desde então. O agrément foi destravado após a reunião bilateral em Hiroshima de Lula com o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, às margens da cúpula do G7, na semana passada.

O ex-chanceler de Bolsonaro é considerado um quadro técnico do Itamaraty, que diz, nos bastidores, evitar qualquer tipo de “caça às bruxas” contra quem trabalhou no governo passado.

Ainda assim, a indicação de Carlos França desagrada parte dos diplomatas por sua participação em reunião promovida por Bolsonaro no ano passado com embaixadores de outros países, marcada por ataques sem fundamento ao sistema eleitoral brasileiro. O caso parou no Supremo Tribunal Federal (STF).