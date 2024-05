Campanha de Ramagem para a prefeitura do Rio será coordenada por senador aliado de Bolsonaro

O líder do PL no Senado, Carlos Portinho (RJ), será o coordenador da campanha do pré-candidato à Prefeitura do Rio, deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ). Antigo postulante ao comando da capital fluminense, Portinho vai liderar a estratégia do partido para tentar derrotar o atual prefeito, Eduardo Paes (PSD), que busca a reeleição em outubro.

A participação de Portinho na campanha de Ramagem já era ventilada desde a semana passada. Nesta quinta-feira, 30, Portinho confirmou que irá integrar a equipe do pré-candidato. “Vamos, cariocas, caminhar ao lado do Delegado Ramagem em direção à vitória e uma cidade mais segura e com muito mais oportunidades para empreender e trabalhar”, afirmou o senador nas redes sociais.

No ano passado, Portinho chegou a ser cotado como o representante do PL na corrida eleitoral, disputando a vaga com Ramagem e o ex-ministro da Casa Civil general Walter Braga Netto.

Com a inelegibilidade de Braga Netto após uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no ano passado, a escolha do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do presidente do partido, Valdemar Costa Neto, foi a de lançar a pré-candidatura do deputado federal.

No lançamento da pré-campanha, o ex-presidente da Abin esteve com Jair Bolsonaro. Ele também apareceu ao lado do ex-presidente em 21 de abril, no ato realizado na praia de Copacabana. Na TV, Ramagem apareceu em uma inserção partidária ao lado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Ramagem está em segundo lugar, dizem pesquisas de intenção de voto

Nas pesquisas de intenção de votos divulgadas até aqui, Ramagem figura em segundo lugar. Em pesquisa AtlasIntel divulgada em 25 de abril, o deputado federal obteve 31,2% das menções na pesquisa espontânea, sendo superado em 11 pontos porcentuais pelo líder do levantamento, o atual prefeito Eduardo Paes (PSD), indicado como opção de voto por 42,6% dos entrevistados.

Em levantamento do Paraná Pesquisas divulgado em 30 de abril, Ramagem também aparece em segundo lugar, mas a vantagem numérica de Paese é ainda maior: o deputado federal pontua com 13,6% de menções e o prefeito, com 46,1%.

Apesar da diferença numérica entre os dois levantamentos, os institutos convergem ao indicar Ramagem como o melhor cotado para a prefeitura do Rio no campo político bolsonarista. A pesquisa AtlasIntel aponta que, entre os que votaram em Jair Bolsonaro em 2022, a intenção de voto em Ramagem vai a 71%.