Campanha de Lula pede que PGR investigue fala de Bolsonaro sobre venezuelanas

O deputado distrital Leandro Grass (PV), um dos coordenadores da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pediu que a Procuradoria-Geral da República (PGR) abra uma investigação sobre o encontro do presidente Jair Bolsonaro (PL) com adolescentes venezuelanas durante um passeio de moto em São Sebastião (DF).

Bolsonaro disse em entrevista que “pintou um clima” com as meninas e deu a entender que elas estariam se prostituindo.

“Eu parei a moto numa esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas, três, quatro, bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinhas num sábado numa comunidade. E vi que eram meio parecidas. Pintou um clima, voltei. ‘Posso entrar na sua casa?’ Entrei. Tinham umas 15, 20 meninas sábado de manhã se arrumando. Todas venezuelanas. E eu pergunto: meninas bonitinhas de 14, 15 anos se arrumando no sábado para que? Ganhar a vida. Você quer isso para a sua filha que está nos ouvindo agora?”, disse o presidente em entrevista ao canal de YouTube Paparazzo Rubro-Negro.

O pedido é para a PGR investigar se o encontro de fato aconteceu e qual a situação das adolescentes. O deputado afirma que, se havia alguma irregularidade, Bolsonaro devia ter notificado o Conselho Tutelar, o Ministério Público do Distrito Federal ou até órgão do próprio governo federal, como os Ministérios da Justiça e da Mulher, Família e Direitos Humanos.

“As ações do Presidente da República precisam ser investigadas, para que se verifique o que de fato ocorreu após ter ‘pintado um clima’, as condições em que se deram a entrada na residência em que estavam as adolescentes venezuelanas, quem administra o local e para que se apure se a sugestão de atividade ilícita, para ganhar a vida, esteja de fato ocorrendo”, diz um trecho da representação.