Campanha de Freixo sofre nova violência política, desta vez em Campos

Integrantes da campanha de Marcelo Freixo (PSB), candidato a governador do Rio de Janeiro, sofreram nova violência na noite de sexta-feira, 26, cerca de um mês depois de agressões ocorridas na Tijuca, zona norte da capital. Desta vez o crime ocorreu em Campos dos Goytacazes, no norte fluminense.

Segundo a campanha do candidato do PSB, uma equipe de quatro pessoas estava se preparando para iniciar uma ação com o boneco em forma de fantasma, em referência ao escândalo dos fantasmas do Centro Estadual de Estatísticas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro (Ceperj), quando foram abordados por cerca de sete homens armados.

A Fundação é investigada por um suposto esquema que teria pago R$ 220 milhões fora de contas bancárias a 18 mil pessoas, uma espécie de “folha de pagamento secreta”, cercada de denúncias de “rachadinhas” (desvio de salários) e contratações fictícias, o que foi negado pelo governador Cláudio Castro, rival de Freixo nas eleições deste ano.

“Um dos integrantes foi arrastado para trás de uma carro e espancado. Ele foi levado para o Hospital Regional de Campos, Ferreira Machado”, informou em nota a assessoria da campanha de Freixo. Assim como ocorreu na Tijuca, a equipe foi alvo de provocações que logo evoluíram para agressão física, disse a assessoria.

Os outros três integrantes conseguiram escapar do cerco e junto com o rapaz agredido, que não precisou ser hospitalizado, foram retirados da cidade para evitar nova violência. O crime será registrado na cidade do Rio de Janeiro neste sábado, segundo um dos assessores do candidato.