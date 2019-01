Camilo Santana, do PT, é empossado como governador reeleito do Ceará

O governador reeleito do Ceará, Camilo Santana (PT), tomou posse para o segundo mandato da gestão, com a vice-governadora Maria Izolda Cela (PDT). A cerimônia foi realizada em sessão solene no Plenário 13 de Maio, da Assembleia Legislativa do Estado.

O evento foi conduzido pelo presidente do Poder Legislativo, deputado Zezinho Albuquerque (PDT). O horário da solenidade coincidiu com o da posse do presidente Jair Bolsonaro, e por isso, Camilo não compareceu ao evento em Brasília.

Entre as autoridades que acompanham a posse, está presente o ex-governador do Estado Ciro Gomes (PDT). Quando anunciado o nome do ex-governador na plateia, a sessão foi tomada por fortes aplausos.