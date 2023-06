Câmara tem dado sinais claros de amadurecimento, mas ‘combustível está acabando’, diz Lira

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), disse nesta segunda-feira (5) que a Câmara tem dado sinais de amadurecimento em aprovar pautas de interesse do governo, apesar de muitos partidos não comporem a base, mas ponderou que o “combustível está acabando”. Lira se reuniu a sós nesta manhã com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio da Alvorada, diante da crise na articulação entre governo e Congresso.

“Eu entendo que nenhum partido deve se sentir obrigado a votar em matérias do governo sem ser base do governo. O que a Câmara tem feito é ter dado sinais claros de um amadurecimento, de uma civilidade política muito grande em negociar temas a distrito ao que eles representam, mas lógico que esse combustível está acabando. Esse sinal foi feito em reunião onde estavam todos os líderes da Câmara, oposição, independentes e do governo”, disse Lira durante entrevista à CNN, após encontro com presidente no qual, segundo ele, foram tratados “problemas macros e projetos importantes”.

Lira reforçou que o principal problema do governo é a falta de uma base efetiva e ponderou que o Executivo tem contado com a “boa vontade” dos partidos no processo de aprovação de matérias, como a MP dos Ministérios, aprovada às vésperas de perder a validade e sob pressão contrária de parlamentares do Centrão.

“O governo precisa fazer, junto com seus líderes e com quem trabalha na articulação, um processo de arregimentação de uma base que se mostre cristalina. Hoje o governo tem contado com a boa vontade desses partidos que estão votando republicanamente”, avaliou o presidente da Câmara.

Lira confirmou que Lula se reunirá com líderes partidários nesta segunda-feira, em uma nova estratégia de articulação política do governo. Como mostrou a reportagem, o presidente convocou esta reunião diante das dificuldades claras na relação com o Congresso, inclusive de partidos da base. Antes reticente a entrar nas negociações, Lula se viu obrigado a rever a estratégia após o risco de derrota na medida provisória da reestruturação dos ministérios.

“Esperamos que dessa reunião o presidente possa ouvir, escutar e saber o que já sabe, porque todos os problemas inerentes da base do governo, que é atribuição da articulação, que é atribuição das lideranças do governo, ele precisa normalizar”, disse Lira.