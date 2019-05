Câmara: Ricardo Barros diz que disputa foi essencial para ampliar debates

Candidato independente à Presidência da Câmara, o deputado Ricardo Barros (PP-PR) parabenizou Rodrigo Maia (DEM-RJ) pela reeleição ao comando da Casa. Em nota, Barros afirma que o período da disputa foi “essencial para ampliar os debates sobre o fortalecimento da Câmara”.

“A Câmara necessita se empoderar. Se posicionar e votar as matérias para evitar que o Judiciário legisle por nossa omissão”, disse. Ele avalia que o momento é de união.

“Precisamos estabelecer um ambiente de união. Temos pautas importantes, assuntos que a população aguarda que sejam votados no Congresso e que necessitarão de um posicionamento firme dos deputados como a reforma da Previdência, a pauta de costumes e o pacote de combate à corrupção” declarou.

Maia foi reeleito com 334 dos 513 votos. Sem apoio de nenhum bloco parlamentar, Barros teve quatro votos. O deputado do PP foi vice-líder dos governos FHC, Lula e Dilma, relator-geral do Orçamento e ministro da Saúde na gestão do ex-presidente Michel Temer.