Câmara poderia retomar sessões presenciais, diz Mourão

Um dia após o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), oficializar a suspensão por tempo indeterminado das sessões presenciais no plenário da Casa, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão (PRTB, mas de mudança para o Republicanos), afirmou que os deputados poderiam parar com as sessões remotas.

“Está todo mundo trabalhando de forma presencial, acho que eles também podem”, disse o general na chegada ao Palácio do Planalto, ressaltando, porém, que a decisão compete ao comando da Câmara.

A retomada das sessões presenciais na Casa estava prevista para esta semana, mas foi adiada por Lira em razão da pandemia de covid-19.

A afirmação sobre a Câmara foi feita por Mourão ao citar o debate, dentro do Congresso, sobre uma forma de amenizar o impacto do salto do petróleo sobre o preço dos combustíveis. “A Câmara continua ainda sem sessões presenciais, então não é fácil discutir”, comentou.