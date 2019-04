Câmara brasileira de comércio nos EUA premiará Bolsonaro como ‘pessoa do ano’

Foto: Marcelo Camargo / ABr

A Câmara Brasileira-Americana de Comércio, sediada em Nova York, EUA, realizará em maio um jantar de gala em que vai apontar o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (PSL), como “Pessoa do Ano”. O evento será realizado no Museu Americano de História Natural, em Nova York, no dia 14 do próximo mês, com o início da recepção às 18h30 e o jantar previsto para começar às 20h.

O evento foi divulgado pela Câmara em um anúncio de página inteira no periódico econômico Financial Times desta segunda-feira, 8. Este será o quadragésimo nono prêmio de Pessoa do Ano entregue pela Câmara Brasileira-Americana de Comércio.

A realização do prêmio conta com apoio de importantes instituições do mercado financeiro, como a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Bradesco, BTG Pactual, Itaú BBA, e Safra, além de instituições estrangeiras como Santander, HSBC, UBS, Citi, Credit Suisse e Bank of America Merrill Lynch. A lista de patrocinadores ainda conta com outras importantes instituições.