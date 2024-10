Cabe resposta da Justiça a laudo com indícios de falsificação, mas leva tempo, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse neste sábado, 5, que cabe uma postura mais dura da Justiça Eleitoral em situações nas quais os candidatos cometem crimes eleitorais.

Ele afirmou, ainda, que algumas vezes a responsabilização leva tempo e os casos são julgados apenas depois que a disputa terminou. Lula disse esperar que a Justiça Eleitoral leve em consideração que não é possível fazer campanha com alguém que só sabe provocar, mentir e ofender as pessoas.

A fala de Lula vem após o candidato Guilherme Boulos (PSOL) acionar a Justiça Eleitoral contra Pablo Marçal (PRTB), pelo fato de o adversário ter divulgado um laudo acusando-o de usar drogas. O documento, no entanto, tem indícios de falsificação.

Lula disse, também, que considera importante a Justiça Eleitoral levar em conta a possibilidade de não haver campanha com quem só sabe mentir, e que é preciso avaliar imediatamente para que o candidato seja punido. “Quando o povo vai votar com base na mentira e provocação é mais difícil”, afirmou a jornalistas no final de um evento da campanha de Boulos, na capital Paulista.

Lula chegou na concentração para a caminhada com o candidato psolista por volta das 10h40 deste sábado, e esteve junto com o candidato em carro aberto no trajeto até a rua Dona Antônia de Queiroz, esquina com rua Augusta.

O presidente disse, ainda, que o Brasil está voltando a ficar civilizado, e que uma vitória de Boulos na disputa pela Prefeitura de São Paulo significaria a cidade 100% civilizada.