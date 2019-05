Buscando união na esquerda, centrais fazem ato contra reforma da Previdência

Manifestantes estão nas ruas em todo o País neste 1º de maio, Dia do Trabalho, para protestar contra a reforma da Previdência. O movimento, organizado pelas frentes sindicais, tenta marcar uma união da esquerda contra o governo de Jair Bolsonaro. Em São Paulo, o ato é uma organização conjunta de CUT, Força Sindical, CTB, UGT, Intersindical, CSB, CGTB, Nova Central, CSP-Conlutas, Frente Brasil Popular e Frente Povo Sem Medo.

Segundo os organizadores, ao final do ato, será anunciado 14 de junho como a data da greve geral nacional contra a reforma da Previdência.

Em São Paulo, o ato 1º de Maio unitário das Centrais Sindicais e Frentes ocupa o Vale do Anhangabaú, no centro da capital. Estão previstos protestos em vários pontos no País, como Rio de Janeiro, Ceará, Bahia, Brasília e Mato Grosso. Nesta manhã, a aglomeração na capital paulista ainda era pequena, mas a estimativa é de atividades durante todo o dia, incluindo shows e discursos políticos.