Bruno Covas: ‘Precisamos de reforma da Previdência que acabe com privilégios’

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, afirmou que a reforma da Previdência tem de acabar com os privilégios e garantir a aposentadoria dos mais fracos. “Essa é a reforma da Previdência que nós queremos. Esse é o tipo de ação que o PSDB tem de ter coragem de defender porque muitas vezes o remédio amargo é o que garante os projetos no futuro”, disse ele, durante discurso na convenção estadual do PSDB, neste domingo, 05, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).

Covas destacou ainda que o principal desafio e missão do PSDB é que seus líderes se tornem “professores de matemática”. “Eles têm de mostrar para todo mundo que na aritmética tucana não tem divisão só adição. Sem união nós não vamos a lugar algum. É esse o principal desafio, unir a todos nós e em torno de bandeiras”, disse ele, que saiu sem falar com a imprensa.