Bretas sobre Moro: ‘competência profissional e dignidade pessoal não lhe faltam’

Responsável pela Lava Jato no Rio, o juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal, parabenizou, pelo Twitter, o colega Sérgio Moro, que aceitou ser ministro da Justiça e Segurança Pública do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL).

Ele escreveu a seguinte mensagem: “Ao colega e amigo Sérgio Moro, desejo sucesso. Competência profissional e dignidade pessoal não lhe faltam para exercer as maiores funções em nossa República. Minhas orações para que Deus lhe dê sabedoria para superar os novos desafios, paz e felicidade a toda sua família.”

No dia da eleição de Bolsonaro, Bretas compartilhou uma imagem no Twitter que dizia: “Grandes coisas estão por vir”. Ele reproduziu um provérbio: “A bênção do Senhor é que enriquece” (Provérbios 10:22). No dia seguinte, escreveu “Um Brasil que melhora a cada dia Somos o país do presente e do futuro. Boa semana a todos”, junto a uma imagem que dizia: “Que a felicidade vire rotina”.