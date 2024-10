Brasileiros resgatados do Líbano pousam em Guarulhos e serão recebidos por Lula

O avião da Força Aérea Brasileira (FAB) com brasileiros resgatados do Líbano acaba de pousar na base aérea de Guarulhos. Foi o primeiro voo da operação da FAB de repatriação dos brasileiros que estão fugindo do Líbano em razão dos bombardeios da ação militar de Israel contra o Hezbollah. Vieram no voo 228 pessoas e três animais domésticos.

Eles deixaram Beirute na tarde de sábado e tiveram uma escala em Lisboa para reabastecer a aeronave, um KC-30. Os repatriados serão recebidos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se dirigiu a Guarulhos logo após votar em São Bernardo do Campo.

Também devem receber os brasileiros resgatados os ministros da Defesa, José Mucio Monteiro Filho, e das Relações Exteriores, Mauro Vieira, além dos familiares. O resgate teve que ser adiado em três dias devido aos bombardeios próximos ao aeroporto de Beirute.