‘Brasil perde um grande homem público’, diz Doria sobre morte de Jaime Lerner

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), lamentou, em publicação no Twitter, a morte do ex-governador do Paraná Jaime Lerner. “O Brasil perde um grande homem público, extraordinário arquiteto e urbanista. A morte do ex-governador do Paraná, Jaime Lerner, comove a todos. Meus sentimentos aos seus familiares e amigos”, escreveu Doria. O ex-governador do Paraná morreu na manhã desta quinta-feira, dia 27, aos 84 anos. Jaime Lerner estava internado desde domingo (23) no Hospital Evangélico Mackenzie, em Curitiba, e teve complicações de uma doença renal crônica.