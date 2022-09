Brasil independente é o que olha para frente, diz Lira

Na data que marca o Bicentenário de Independência do Brasil, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), celebrou a liberdade e a emancipação brasileira. Em publicação no Twitter, o parlamentar afirmou que “Brasil independente é sempre o que olha para frente”.

Aliado do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), Lira decidiu não comparecer ao desfile do 7 de setembro em Brasília.

“Há 200 anos, começava a nascer o Brasil de hoje, com um futuro de desafios, decisões difíceis, mas necessárias e grandes conquistas a alcançar. O 7 de set de 200 anos atrás continua ecoando nas ações e nos compromissos de todos! O Brasil independente é sempre o q olha para frente.nossa história”, declarou o presidente da Câmara, em publicação no Twitter. “Vamos em frente, com a mais profunda esperança de que encontraremos, juntos, um novo caminho”, concluiu.

Além de Lira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), também não participa das comemorações.

Autoridades de outros Poderes em Brasília estão evitando subir no palanque com Bolsonaro, temendo terem suas imagens vinculadas a do mandatário, sem saber qual será o tom de seu discurso na cerimônia.