Brasil confia na atuação das Forças, diz Bolsonaro em mensagem em evento militar

Bolsonaro permaneceu em silêncio enquanto sua mensagem era lida - Foto: Clauber Cleber Caetano - PR

Um dia após atos de vandalismo em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro (PL) disse, por meio de mensagem enviada a um evento militar da Marinha em Brasília, que o Brasil confia na atuação das Forças Armadas em prol da defesa da pátria e pela garantia da liberdade. Apesar de estar presente na cerimônia na manhã desta terça-feira, 13, o chefe do Executivo não discursou e o texto foi lido por um locutor.

“O Brasil confia a qualquer tempo na atuação indelével de suas Forças Armadas em prol da defesa de nossa pátria e pela garantia da liberdade do povo brasileiro. Hoje ao celebrarmos mais um Dia do Marinheiro temos a oportunidade de olhar para o passado e desfrutar o futuro inspirados pelas ações e valores daqueles que por suas atitudes forjaram a história e as tradições da Marinha do Brasil.”

Bolsonaro permaneceu em silêncio enquanto sua mensagem era lida. Ao seu lado estava o vice-presidente e senador eleito, Hamilton Mourão (Republicanos-RS), que também não discursou. O evento é o único compromisso previsto na agenda oficial divulgada pelo Palácio do Planalto.

O presidente afirmou ainda que a Marinha é comprometida com o futuro da pátria. “Registro, como presidente da República, a gratidão da população pelos marinheiros, fuzileiros navais e servidores civis de ontem e de hoje, que até mesmo com sacrifício da própria vida lutaram e sempre lutarão para impedir qualquer iniciativa arbitrária que possa a vir solapar os interesses de nosso País, mantendo o Brasil como uma nação grande, livre e soberana, berço de povo resiliente e acima de tudo patriota.”

Nesta segunda-feira, 12, Bolsonaro se reuniu com apoiadores na frente do Palácio da Alvorada, residência oficial em Brasília, poucas horas depois de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ser diplomado presidente eleito pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Na ocasião, o chefe do Executivo, no entanto, também evitou discursar e apenas acompanhou uma oração.

Na sexta-feira, 9, o presidente também se encontrou com apoiadores no Alvorada e fez um discurso dúbio, poucas horas depois de Lula anunciar os primeiros cinco ministros do novo governo .”Nada está perdido. O final, somente com a morte. Quem decide meu futuro, para onde eu vou, são vocês. Quem decide para onde vão as Forças Armadas são vocês”, declarou o chefe do Executivo, que se isolou na residência oficial e se afastou das redes sociais após perder as eleições.