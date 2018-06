Brasil 200, de Flávio Rocha, lança frente parlamentar nesta quarta em Brasília

O pré-candidato à Presidência da República pelo PRB, Flávio Rocha, vai lançar nesta quarta-feira, 6, em Brasília, uma frente parlamentar que leva o mesmo nome do grupo de renovação política que fundou no início do ano, o Brasil 200. A iniciativa recebeu, até o momento, assinaturas de 249 deputados e 20 senadores, segundo os organizadores.

De acordo com o empresário, que esteve em um evento da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop), o objetivo é “devolver o Estado brasileiro ao seu real dono: o povo brasileiro, que paga a conta e precisa de saúde de qualidade, educação que prepare para o mercado de trabalho e de saúde pública”.

A participação dos parlamentares na frente, acrescentou Rocha, não significa um apoio à sua pré-candidatura. O empresário vai defender, também, as quatro reformas prioritárias para sua candidatura, a administrativa, a tributária, da Previdência e a política.

De acordo com o deputado Jeronimo Goergen (PP-RS), porta-voz da frente, o primeiro trabalho neste ano de pouca atividade parlamentar por causa das eleições será pedir a instalação de uma comissão externa para estudar “o excesso de gastos dentro dos Poderes”.

“Já pedi ao Rodrigo Maia (DEM-SP) a instalação dessa comissão. A principal é a do Estado com custo menor. Estamos identificando todos os projetos que venham nessa linha”, disse.