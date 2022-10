Política Braga Netto vota no Rio e se diz confiante na vitória de Bolsonaro

O general Walter Braga Netto, candidato a vice na chapa do presidente Jair Bolsonaro (PL), que tenta a reeleição, demonstrou confiança na vitória neste segundo turno da eleição presidencial. Logo após votar numa agência bancária em Copacabana, na zona sul do Rio, Braga Netto citou os colégios eleitorais de Minas Gerais e dos Estados do Nordeste para sustentar o otimismo.

“Estou confiante. Vi em Minas Gerais, vi no Nordeste… Estou muito confiante”, afirmou o general, em rápida entrevista a jornalistas, após votar. O candidato a vice também avaliou positivamente a campanha eleitoral.

Braga Netto votou poucos minutos após a abertura da votação, às 8h. Cercado de seguranças, usou a prerrogativa de não ficar na fila. O general informou, ainda, que viajaria a Brasília para acompanhar a apuração ao lado de Bolsonaro.