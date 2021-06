Braga: ‘lamento que o povo do Amazonas não possa ouvir explicações do governador’

O senador Eduardo Braga (MDB-AM) – membro da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid e ex-governador do Amazonas – lamentou a decisão que autorizou o governador do Estado, Wilson Lima (PSC), a não comparecer à CPI da Covid, tomada na madrugada desta quinta-feira, 10, pela ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Rosa Weber. “Respeito a decisão do STF, mas lamento que o povo do Amazonas não tenha oportunidade de ouvir as explicações do governador”, disse Eduardo Braga em publicação no Twitter nesta quinta-feira. Caso decida prestar depoimento ao colegiado, Wilson Lima poderá ficar em silêncio diante das perguntas que não quiser responder.