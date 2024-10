Boulos sobre pedido de sua campanha de impugnação de Datafolha: Não se trata de censura

O candidato Guilherme Boulos (PSOL) afirmou não considerar tentativa de censura o pedido que fez semana passada para interromper a divulgação de pesquisa Datafolha sobre a corrida eleitoral de São Paulo.

“Quando uma pesquisa ocorre não seguindo a legislação eleitoral, por lei a consequência natural é que ela deixe de circular”, disse.

O psolista argumentou que foi feita uma ponderação que não estava prevista no registro do levantamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e que isso teria alterado os resultados da pesquisa.

“A pesquisa assim cria na sociedade um sentimento de eleição decidida. Um sentimento de que as coisas já estão resolvidas. Se desanima os eleitores de um lado”, afirmou o parlamentar. A pesquisa apontou que o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) tem 51% das intenções de voto, enquanto Boulos tem 33%.