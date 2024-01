Boulos e Marta se encontrarão no sábado para discutir chapa nas eleições em SP

A ex-secretária de Relações Internacionais do município de São Paulo Marta Suplicy e o pré-candidato à prefeitura Guilherme Boulos (PSOL) devem realizar, neste sábado, 13, o primeiro encontro para discutir a aliança nas eleições deste ano. A reunião deve acontecer na casa da ex-prefeita, que pediu demissão da Prefeitura de São Paulo nesta terça-feira, 9.

Convidada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para integrar a chapa, Marta ainda não fez nenhuma declaração sobre a aliança, apesar de até mesmo o prefeito da cidade Ricardo Nunes (MDB) ter confirmado que ela teria aceitado a proposta após reunião com o presidente no Planalto. Na ocasião, Nunes disse considerar que “traição” é uma palavra forte para definir o episódio, mas disse que a justificativa de que a aliança com Jair Bolsonaro motivaria a saída “não cola”.

arta deixou oficialmente seu cargo na gestão municipal após reunião de pouco mais de uma hora com Ricardo Nunes na última terça. Apesar de Nunes ter minimizado a saída de Marta, existe uma insatisfação com a falta de clareza da ex-secretária com o sigilo nas negociações com o presidente.

No desenho feito por Lula, Marta deve voltar para o PT, após nove anos longe da legenda, para auxiliar o candidato do PSOL na corrida pela prefeitura. Apesar do convite, ainda há uma ala do PT insatisfeita com o retorno da ex-prefeita, que deixou o a legenda com uma série de críticas ao partido.