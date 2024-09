Política Boulos e Marçal têm 50% de rejeição do eleitorado; Datena marca 68%, mostra Quaest

A nova pesquisa Quaest, divulgada nesta terça-feira, 24, aponta que os candidatos à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) e Guilherme Boulos (PSOL) oscilaram positivamente no índice de rejeição, atingindo ambos 50%. Já Ricardo Nunes (MDB) tem 39% na amostra.

Na rodada anterior, Marçal tinha 46% e Boulos, 45%. O atual prefeito também oscilou dois pontos porcentuais para cima em relação à semana passada, quando tinha 37%.

O candidato José Luiz Datena (PSDB) ainda detém a maior rejeição entre os postulantes ao cargo, oscilando de 62% para 68%. O texto publicado no jornal O Globo não divulgou os índices de rejeição das candidatas Tabata Amaral (PSB) e Marina Helena (Novo).

O levantamento foi feito após o episódio da cadeirada no debate da TV Cultura, mas não captou o efeito do soco do produtor Nahuel Medina, da campanha de Marçal, desferido contra o marqueteiro de Nunes, Duda Lima.

O nível de confiança das estimativas é de 95%. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número SP-06330/2024. Foram realizadas 1200 entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais com eleitores de 16 anos ou mais, residentes no município de São Paulo, entre os dias 21 e 23 de setembro.