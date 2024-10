Boulos diz que Lula fará dois atos de campanha ao seu lado em SP

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) afirmou que o seu padrinho político e presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) fará dois atos ao seu lado no próximo sábado, 19. “Sábado de manhã teremos grande caminhada no Grajaú com Lula e Marta (Suplicy, sua vice). No sábado à tarde, teremos caminhada com Lula em São Mateus”, disse o psolista.

Questionado sobre não ter conquistado todos os eleitores que escolheram o atual presidente na eleição presidencial de 2022 contra Jair Bolsonaro (PL), Boulos optou por reforçar os distritos da periferia em que se saiu vitorioso, apesar de não ser por uma margem muito grande. Além disso, afirmou que irá virar sobre o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) em Grajaú (zona sul), Parelheiros (zona sul), Brasilândia (zona norte) e Itaquera (zona leste).