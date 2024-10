Boulos aposta nas ruas em reta final da campanha para tentar chegar ao 2º turno

Vestindo vermelho e sem a presença da vice Marta Suplicy (PT), o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) realizou uma carreata pela Zona Sul de São Paulo nesta sexta-feira, 4. No encontro, um dos últimos da campanha, ele evitou mencionar os adversários e afirmou estar concentrado apenas em ir para as ruas e conversar com a população.

A carreata do candidato do PSOL teve como trilha sonora músicas que reforçassem sua parceria com o PT, destacando que ele possui o voto de confiança do atual presidente. Há um esforço de Boulos em se aproximar do eleitorado de Lula, que, em parte, ainda não tem indicado voto nele apesar do apoio do presidente. No sábado, 5, um dia antes das eleições, Boulos deve contar com a presença de Lula e Marta durante uma caminhada marcada para iniciar em frente ao Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP).

“A leitura agora é rua. Hoje nós vamos ter carreata aqui (Campo Limpo), Capão Redondo e Jardim São Luís, mais tarde em Perus, Pirituba, e amanhã vamos estar com o presidente Lula (PT) na Avenida Paulista. Agora é conversar com as pessoas, para que todo mundo crave 50 no domingo”, disse o psolista.

Com uma concentração que começou tímida por volta das 9h30, em frente à Creche Municipal Jardim Umarizal, a primeira carreata do dia de Boulos foi ganhando volume conforme avançava pela Estrada do Campo Limpo. Com saída às 10h30, o candidato, que fez o trajeto pelo bairro seguido por carros e motos de apoiadores, buscava por acenos dos moradores.

Entra as reações estavam alguns sinais de apoio, principalmente na região comercial do bairro. Mas também houve demonstrações de indiferença e algumas provocações de pessoas exibindo o sinal de ‘M’ com as mãos, usado por Pablo Marçal (PRTB).

Entre apoiadores do deputado, a avaliação é de que o ex-coah é o que possui mais chances de protagonizar um embate no segundo turno com o psolista. Ontem, durante o último debate realizado pela TV Globo, Boulos confrontou Marçal, chegando a ser advertido por exibir um exame toxicológico como forma de rebater as acusações infundadas sobre o uso de drogas.