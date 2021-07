Bolsonaro volta a informar agenda, mas não revela horário de reunião com Nogueira

O presidente Jair Bolsonaro voltou a informar, nesta segunda-feira, 26, seus afazeres na Agenda Oficial, desde que recebeu alta do hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde ficou quatro dias internado por obstrução intestinal. No entanto, não foi revelado o horário em que haverá a conversa com o senador Ciro Nogueira (Progressistas-PI), próximo chefe da Casa Civil. O encontro deve ocorrer nesta segunda-feira, 26.

Em declarações recentes, Bolsonaro disse que teria reunião com Nogueira para “alinhar ponteiros” antes de oficializar a nomeação. Às 10h, o presidente se reúne com o ministro do Turismo, Gilson Machado, e depois terá encontros com o ministro da Controladoria-Geral da União, Wagner Rosário, às 10h30, e com o subchefe para assuntos jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República, Pedro Cesar Sousa.