Bolsonaro volta a dizer que colocará ‘todo mundo bonitinho dentro das 4 linhas’

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a dizer neste sábado, 1º, horas antes do primeiro turno, que, se eleito, vai “colocar todo mundo bonitinho dentro das quatro linhas” da Constituição, numa ameaça velada ao Supremo Tribunal Federal (STF). Ao longo de seu mandato, o chefe do Executivo protagonizou uma série de embates com o Judiciário e empregou uma estratégia de desacreditar as urnas eletrônicas e o processo eleitoral brasileiro.

“Tem que ter liberdade. Pode ter certeza que, depois das eleições, se Deus quiser eu for reeleito, acredito que sim, mas papai do céu que decide aí, a gente vai resolver muitos problemas rapidamente. Vocês sabem do que eu estou falando”, declarou Bolsonaro, em transmissão ao vivo nas redes sociais.

“Tem certas pessoas que acham que podem fazer o que bem entender em qualquer lugar do Brasil e ponto final. Nós temos que dar um ponto final, e vamos, dar, nessas pessoas que, não só pensam, mas agem assim. Muitos me criticam quando eu falo nas quatro linhas, a gente vai jogar todo mundo bonitinho dentro das quatro linhas”, emendou o presidente.

Nesta semana, por três dias consecutivos, Bolsonaro subiu o tom contra o ministro Alexandre de Moraes, que preside o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Durante transmissão ao vivo nas redes sociais na quinta-feira, 29, o presidente chamou o ministro de “patife”, “cara de pau” e “moleque”, após a quebra de sigilo bancário de um de seus ajudantes de ordem, o tenente-coronel Mauro Cesar Barbosa Cid, por determinação de Moraes.