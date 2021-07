Bolsonaro: Vice bom é aquele que não aparece

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) fez uma provocação ao vice-presidente Hamilton Mourão e afirmou, entre risos com apoiadores nesta terça-feira, 6, que “vice bom é aquele que não aparece”.

O comentário foi feito a apoiadores que se identificaram como vereadores e membros da Mesa Diretora da Câmara de Guarantã do Norte – município em Mato Grosso com 36 mil habitantes – e que entregaram a Bolsonaro uma placa comemorativa de cidadão honorário do município. Ao receber o presente, Bolsonaro leu os nomes inscritos e perguntou: “Este aqui é seu vice? Vice bom é aquele que não aparece, hein?!”.

No mês passado, Mourão afirmou que deixou de ser convidado a participar de reuniões ministeriais e que sente falta dos encontros. “A gente fica sem saber o que está acontecendo”, completou Mourão na ocasião.