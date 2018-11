Bolsonaro viaja amanhã a Brasília acompanhado de principais assessores

O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) viaja nesta terça-feira, 6, a Brasília acompanhado de alguns de seus principais assessores. Ele irá participar de uma sessão no Congresso Nacional em comemoração aos 30 anos da Constituição de 1988, evento que contará também com a presença dos chefes dos Três Poderes e da procuradora-geral da República, Raquel Dodge. Na quarta-feira, 7, Bolsonaro deverá se reunir com o presidente Michel Temer.

Jair Bolsonaro irá à Brasília em um jato da FAB, previsto para partir às 7h da Base Aérea do Galeão. A comitiva deverá ter 14 pessoas, entre elas o economista Paulo Guedes, já anunciado como futuro ministro da Economia, e Gustavo Bebianno, um de seus principais articuladores durante a campanha.

Ainda cumprindo mandato de deputado federal, Jair Bolsonaro está há mais de dois meses sem ir a Brasília. O presidente eleito levou uma facada em Juiz de Fora, em Minas Gerais, em 6 de setembro, durante ato de campanha. Desde então, passou um período internado em São Paulo e, desde o fim de setembro, não saiu mais do Rio.