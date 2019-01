Bolsonaro vencerá todos os pensamentos negativos, diz rabino Henry Sobel

O rabino Henry Isaac Sobel deixou nesta noite o hospital Albert Einstein, onde visitou o presidente Jair Bolsonaro. Conforme o rabino, o presidente está tranquilo e otimista, assim como a primeira-dama Michelle. “Acredito que ele ficará bem. Se depender da comunidade judaica, vencerá todos os pensamentos negativos”, afirmou, em entrevista.

Sobel disse que a visita faz parte da sua rotina como líder religioso. “Eu sou rabino e moro em São Paulo. E o presidente escolheu o Albert Einstein como hospital. Isso é natural para mim, vim marcar presença”, contou.

O rabino destacou ainda a ajuda do governo de Israel a Brumadinho (MG), onde houve o desabamento de barragem da mineradora Vale que deixou dezenas de mortos, centenas de desaparecidos e forçou a saída de uma grande quantidade de pessoas de suas casas. Uma delegação de socorristas israelenses está a caminho de Brumadinho para ajudar no resgate de pessoas soterradas pela lama da barragem e deve ficar no Brasil por uma semana.