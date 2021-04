Bolsonaro: Vai ter mais férias para ser gasto (dinheiro); fiquem tranquilos

O presidente Jair Bolsonaro disse na noite desta segunda-feira, 12, a apoiadores na frente do Palácio da Alvorada, que “vai ter mais férias para ser gasto (dinheiro)”. Bolsonaro referia-se às críticas que recebeu por ter usado R$ 2,3 milhões nas férias no fim de 2020. “Ah, gastou milhões nas férias. Vai ter mais férias para ser gasto; fiquem tranquilos”, ironizou. “Qualquer saída, a despesa é grande. Mas eu vou assim mesmo”, declarou. “Eu vou ficar preso aqui dentro de casa quanto tempo?”, perguntou a apoiadores, em vídeo divulgado por uma página bolsonarista na internet.

O presidente alegou que não pode “sair com 20 pessoas” de férias. De acordo com Bolsonaro, sua campanha eleitoral em 2018 tinha 60 policias federais porque ele era o candidato com maior risco de morte. “Outros candidatos tinham quatro (policiais). Eu continuo com um risco altíssimo de morte.” O presidente, no entanto, falou que a despesa “não é aquilo tudo que falam”.