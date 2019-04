Bolsonaro vai participar de abertura do Agrishow em Ribeirão Preto (SP)

O presidente Jair Bolsonaro embarcou por volta das 8h15 desta segunda-feira, 29, na Base Aérea de Brasília, rumo a Ribeirão Preto (SP), onde participa da cerimônia de abertura da Agrishow, maior feira de tecnologia para o agronegócio da América Latina.

O evento acontece a partir desta segunda-feira e vai até 3 de maio na cidade do interior paulista. Bolsonaro estará acompanhado da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina.

A previsão é a de que o presidente retorne à Brasília ainda no início da tarde. Ele se reúne no Palácio do Planalto às 15h com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e às 16h com o secretário especial da Receita Federal, Marcos Cintra.